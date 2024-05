Serviços considerados essenciais como hospitais e Central de Ambulância, continuarão funcionando - Chico de Assis/CCS PMBM

Serviços considerados essenciais como hospitais e Central de Ambulância, continuarão funcionandoChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 29/05/2024 20:29

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio do Decreto 11.601/2024, estabeleceu ponto facultativo em órgãos e repartições públicas nesta sexta-feira (31), emenda do feriado de Corpus Christi. O decreto não atinge os serviços considerados essenciais em função de exigências técnicas ou por motivo de interesse público, como hospitais e Central de Ambulância, além de outros sujeitos à escala.

Saúde

A UPA (Unidade de Pronto Atendimento), o Hospital da Mulher e a Central de Ambulância funcionarão em esquema de plantão.

Quem precisar do atendimento na Central de Ambulância deve fazer contato pelo telefone (24) 3512-0786. Já o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) deve ser solicitado pelo número 192.

Já os Polos de Hidratação, que estão instalados na Clínica da Família, no bairro Vista Alegre, na USF Ano Bom e na USF Julio Caruso, no bairro Boa Vista III, abrirão entre 7h e 19 horas para atendimento exclusivo a pessoas com a infecção viral que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

Saae

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM) irá funcionar em regime de plantão neste feriado de Corpus Christi. Solicitações de urgência/emergência devem ser feitas por meio do Call Center (24) 3512-4333, entre 7h e 17 h.

Os serviços de coleta de lixo não sofrerão alteração.

Defesa Civil

A Defesa Civil funcionará em regime de plantão 24 horas. Chamadas de urgência/emergência devem ser feitas através do WhatsApp (24) 98121-3427 ou pelos telefones 199 e (24) 3028-9370.

Hemonúcleo

O Hemonúcleo funcionará normalmente no feriado (30), das 7h às 11h e vai fechar na sexta-feira (31). O Hemonúcleo fica situado na Rua Pinto Ribeiro, nº 205, anexo à Santa Casa, no Centro.

Restaurante do Povo

O Restaurante do Povo Irmã Ruth, localizado na Avenida Domingos Mariano, no Centro, não irá funcionar na quinta-feira (30) e retornará normalmente o atendimento na sexta-feira (31). Logo em seguida, no fim de semana, estará fechado novamente e será reaberto na segunda-feira (3).