Unidade integra a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos HumanosChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 28/05/2024 21:54

Barra Mansa - O Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) de Barra Mansa, divulgou nesta segunda-feira (27), um balanço de atendimentos e acompanhamentos até o mês de maio. Inaugurada no último dia 8 de março (Dia Internacional da Mulher), a unidade integra a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) e é responsável por oferecer atendimento psicossocial e orientação jurídica para mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

O CEAM de Barra Mansa já realizou cerca de 770 cadastros, contando atualmente com mais de 80 mulheres em acompanhamento. São efetuados, em média, 16 atendimentos por dia, sendo por agendamento, demanda própria ou por encaminhamento. Do início de abril até o dia 23 de maio, foram realizados cerca de 290 atendimentos.

De acordo com a assistente social e coordenadora do CEAM, Liviane Martins, a média de idade das mulheres atendidas varia de 30 a 40 anos. Nas últimas semanas foi constatado um aumento na demanda vinda de mulheres acima de 60 anos.

“O CEAM ressalta às mulheres que o equipamento é preparado para elas, onde elas conseguem buscar orientação e acompanhamento social, psicológico e principalmente jurídico. A medida protetiva, que é garantida pela Lei Maria da Penha, tem acontecido de acordo com cada caso que recebemos através da justiça. Se houver descumprimento, o autor de violência será preso imediatamente. As mulheres estão entendendo que realmente os direitos delas estão sendo garantidos”, frisou Liviane.

Segundo o secretário de Assistência Social, Fanuel Fernando, o CEAM representa um espaço onde as mulheres conseguem ser acolhidas e ouvidas, tendo suas demandas analisadas individualmente. A partir do atendimento no local, elas são encaminhadas para os locais onde serão acompanhadas.

“Realizamos um trabalho intersetorial, de forma articulada e integrada com a Delegacia, a Patrulha da Mulher e outros dispositivos nos quais essas mulheres estão inseridas. Mais métodos de prevenção e segurança dessas mulheres vêm sendo desenvolvidos. Durante o mês de abril, por exemplo, recebemos judicialmente, cerca de 40 medidas protetivas. É um trabalho fruto de muito esforço e dedicação da Assistência e do nosso prefeito”, ressaltou Fanuel.

Endereço

O CEAM está localizado nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), localizada na Rua Oscar da Silva Marins, 252, no Centro.

Telefones da rede de apoio para atendimento à mulher:

- Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM): (24) 3512-5692 / (24) 99883-7307

- Centro de Atendimento à Mulher: 180

- Ouvidoria do Ministério Público: 127

- Polícia Militar: 190

- 90 Delegacia de Polícia: (24) 3328-1863

- Defensoria Pública: (24) 3328-4652

- OAB Mulher Subseção Barra Mansa: (24) 3323-4217

- Jecri (Juizado Especial Criminal): (24) 3325-3651

- Patrulha Maria da Penha: (24)99251-2382

- Hospital da Mulher: (24) 3512-0713

- Santa Casa de Misericórdia: (24) 3325-8300