Mais de 50 doadores se apresentaram no Hemonúcleo neste feriado de Corpus Christi - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 31/05/2024 15:53

Barra Mansa - O Hemonúcleo de Barra Mansa recebeu nesta quinta-feira (30), mais de 50 doadores durante a manhã. A unidade funcionou normalmente para coleta neste feriado de Corpus Christi.

Até a quarta-feira (29), os estoques dos tipos sanguíneos A-, AB-, AB+, B-, B+ e O- se encontravam em nível crítico, enquanto os tipos A+ e O+, seguiam com estoques normais.

A coordenadora do Hemonúcleo, Thaís Mendes, frisou que o ato nobre e voluntário dura apenas 15 minutos e ajuda a salvar muitas vidas. “Precisamos lembrar da importância da contribuição dos voluntários nesse processo. Toda doação é bem-vinda e ajuda a manter o estoque regularizado. É imprescindível que as doações de todos os tipos sejam constantes para que consigamos atender às demandas e chegar a todos que precisarem. Doar sangue ajuda a salvar vidas”, apontou Thaís.

O morador do bairro Boa Vista II, Diogo Milhas, de 19 anos, levou cerca de 15 candidatos membros de um projeto de sua comunidade religiosa para doar sangue neste feriado. “Nós sabemos da importância e da diferença que faz uma doação na vida de alguém. É algo tão rápido, que pode ajudar uma vida que está até anos esperando por esse retorno. Trazer minha comunidade para contribuir é gratificante e traz esperança”, relatou.

Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos. Para idosos, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Para menores de idade, somente mediante autorização de seus responsáveis. A pessoa deve estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos e não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 24 horas antes da doação. Caso tenha feito tatuagem, é necessário aguardar seis meses após a sua realização.

O Hemonúcleo de Barra Mansa ressalta ainda, que não terá atividades nesta sexta-feira (31), voltando à programação normal na segunda-feira (3 de junho). Para mais informações, está disponível o telefone: (24) 3512-0788.