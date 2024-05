Ação de conscientização sobre o Dia Mundial sem Tabaco foi na UBSF Ano Bom - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 29/05/2024 21:05

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Saúde de Barra Mansa (SMS), por meio do Programa de Tabagismo, realizou na manhã desta quarta-feira (29), uma ação de conscientização sobre o Dia Mundial sem Tabaco; a abordagem aconteceu na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do bairro Ano Bom.

A data foi estabelecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1987, com o objetivo de alertar sobre os riscos de doenças e mortes causadas pelo tabagismo, mostrando aos dependentes químicos que esses problemas podem ser evitados e possibilitando uma vida saudável longe do cigarro. Durante a ação, as pessoas que transitavam pelo Ano Bom eram levadas à tenda montada pelo Programa de Tabagismo de Barra Mansa, que é um serviço desenvolvido pelo Setor de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e ofertado à população.

A gerente do Programa de Tabagismo, Jussara Mattos, destacou a importância do serviço e detalhou como foi o trabalho realizado nesta quarta-feira. “A atividade tem o objetivo de divulgar o Programa de Tabagismo aqui no Setor de Doenças Crônicas. Nós fizemos essa ação para conscientizar a população sobre os prejuízos causados pelo cigarro, além de usar a campanha para estimular pessoas próximas a sair do tabagismo”, enfatizou Jussara.