Material coletado seguirá para o Laboratório Noel Nutels, no Rio de Janeiro, para análise e investigação - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 29/05/2024 20:55

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Saúde de Barra Mansa, por meio da Vigilância em Saúde Ambiental e em parceria com servidores da Secretaria Estadual de Saúde, promoveu nesta quarta-feira (29), um trabalho de aspiração, recolhimento e prevenção do mosquito da dengue (Aedes aegypti) em hospitais do município. O serviço foi realizado em duas unidades: a Santa Casa de Misericórdia, no Centro, e o Hospital da Mulher, no bairro Ano Bom.

O representante da Divisão de Controle de Vetores do Estado, Marcelo Paixão, informou que, posteriormente à ação, o material coletado seguirá para o Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels), no Centro do Rio de Janeiro, para análise e investigação. “O objetivo principal é reforçar o cuidado com a proliferação do mosquito da dengue, inclusive nos ambientes médicos, onde há elevado fluxo de pessoas sendo atendidas”, disse.

O secretário de Saúde de Barra Mansa, Dr. Sérgio Gomes, frisou a relevância do trabalho realizado nas duas unidades de saúde. “A Santa Casa e o Hospital da Mulher recebem diariamente muitas pessoas que necessitam de informações ou atendimentos, portanto, é fundamental que esses equipamentos estejam devidamente cuidados, dedetizados e bem estruturados”, afirmou o secretário.

A supervisora técnica da Vigilância em Saúde Ambiental, Millena Borges, detalhou mais sobre a ação. “Os agentes de endemias que atuam diretamente com este combate ao mosquito da dengue não entram cotidianamente nos hospitais para realizar a vistoria, então é muito importante que se faça esta inspeção nas unidades hospitalares”, disse Millena.

Para concluir, a gerente administrativa da Santa Casa de Misericórdia, Rafaela Tinoco, enalteceu a atuação no hospital. “Esse estudo, focado na análise dos mosquitos transmissores de doenças, não só fortalece nossa capacidade de resposta a surtos epidêmicos, mas também contribui significativamente para o avanço do conhecimento científico e para a formação de nossos residentes. A Santa Casa apoia projetos que têm o potencial de melhorar a saúde pública e trazer benefícios concretos para a comunidade”, afirmou.