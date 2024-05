Público-alvo são gerentes, coordenadores, técnicos e estagiários de nível superior da pasta. - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 31/05/2024 16:42

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), está participando até o mês de agosto de um curso de capacitação para os seus servidores, através de parceria com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O público-alvo são gerentes, coordenadores, técnicos e estagiários de nível superior da pasta.

O curso acontece uma vez por semana, das 14 às 17 horas, na sede da autarquia do Governo Federal, localizada na Avenida Domingos Mariano, nº 315, no Centro. Neste ano a temática é ‘Pensão por Morte e Auxílio Reclusão’. A capacitação é ministrada pela assistente social do INSS em Barra Mansa, Rose Helena Vieira.

De acordo com o secretário de Assistência Social, Fanuel Fernando, o curso tem o objetivo de melhorar ainda mais o trabalho dos servidores. “Essa capacitação vai dar aos nossos funcionários mais conhecimento e, consequentemente, vai torná-los melhores servidores do que já são. Isso tudo é uma exigência do nosso prefeito Rodrigo Drable, que preza sempre pelo melhor trabalho para os nossos munícipes”, ressaltou.

Em 2023 também foi realizado o curso de capacitação para os servidores da Secretaria de Assistência Social. Na ocasião, o tema foi ‘BPC – Benefício de Prestação Continuada’, um benefício do Governo Federal voltado a idosos e deficientes.