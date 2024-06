Palestra foi realizada no Parque Natural Municipal de Saudade, em Barra Mansa - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 03/06/2024 17:14

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS), iniciou nesta segunda-feira (3), a ‘Semana do Meio Ambiente’. Uma palestra foi realizada no Parque Natural Municipal de Saudade, onde é uma Unidade de Conservação e possui uma vasta área preservada com recursos naturais.

Alunos do 7º ano do Colégio Municipal Prefeito Marcello Drable participaram do encontro que foi ministrado pelo Grupo Técnico Educação Ambiental (GTEA), sob a coordenação da professora Renata Mazza.

Na oportunidade, o secretário de Meio Ambiente, Rodrigo Viana, frisou o objetivo da palestra e detalhou mais a respeito do que será desenvolvido nesta semana. “Iniciamos a semana com uma palestra na Unidade de Conservação do Parque Natural Municipal de Saudade, onde, alunos do Colégio Municipal Prefeito Marcello Drable conheceram na prática todos os cuidados e a atenção que devemos ter com a natureza. Este espaço é rico. Agradeço a todos que proporcionaram esse momento no Parque, tanto o pessoal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, quanto a direção da escola”, destacou.

A professora de Ciências do colégio, Cheila Domingos, relatou os benefícios da palestra para os alunos. “Foi muito importante para os estudantes terem esse contato com o Parque. Procuro falar sempre com eles que o futuro é com eles, se todos cuidarem da natureza, teremos um melhor retorno lá na frente”, comunicou.

A programação inclui diversas ações que irão até a próxima sexta-feira (7). O Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado na quarta-feira (5).

Confira a programação completa:

Terça-Feira (4)

Ação de reflorestamento

-Início às 10h

Plantio às margens do Rio Bananal com a participação dos funcionários da Secretaria municipal de Meio Ambiente e desenvolvimento Sustentável

Local: Rua Padre Norberto Prittwity (Santa Maria II)

Quarta-feira (5)

Dia Mundial do Meio Ambiente

- 9h às 14h

Estandes com:

. Doação de mudas

. Empresa parceiras

. Food truck

. Secretarias parceiras

. Adoção de animais

Local: Corredor Cultural (Centro)

Quinta-feira (6)

Ação de reflorestamento

- Início às 9h

Plantio com a participação dos alunos da Escola Municipal Prefeito Leonísio Sócrates Batista e moradores locais

Local: Pontilhão (Roberto Silveira)

Sexta-feira (7)

Encerramento

- 9h às 13h

Mutirão do Meio Ambiente

Tenda de atendimentos e esclarecimentos da Secretaria de Meio Ambiente sobre:

. Descarte Solidário de lixos eletrônicos

. Educação Ambiental

. Licenciamento Ambiental

. Solicitação de poda e corte

. Fiscalização Ambiental

Local: Praça da Matriz (Centro)