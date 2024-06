PMs apreenderam um tablete de pasta de cocaína, além de outras drogas e material para embalagem de entorpecentes - Divulgação/PMERJ

Publicado 04/06/2024 19:53

Barra Mansa - Sete pessoas foram detidas pela Polícia Militar, por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, no início da tarde desta terça-feira (4), no bairro Bocaininha, em Barra Mansa. Entre os detidos, estão quatro menores de idade: três meninas de 12, 13, 15, e um adolescente de 16 anos. Um idoso de 63 anos também está entre os detidos, além de um jovem de 18 e um homem de 41 anos.

De acordo com as informações da PM, uma guarnição em patrulhamento a pé pelo local conhecido como “Grota”, que seria usado por traficantes para venda de drogas, abordou a adolescente de 15 anos, por volta de 12h30. Ela teria confessado aos policiais estar vendendo drogas e levou os PMs até uma residência, na Rua Sebastião Augusto da Silva, onde o idoso de 63 anos, que seria o responsável pela casa e autorizou a entrada da guarnição.

No imóvel os policiais militares encontraram as duas menores de 12 e 13 anos, e mais três homens. A jovem flagrada no patrulhamento então teria apontado aos PMs o rapaz de 18 anos como o responsável pela distribuição do entorpecente e por contratar os demais para a venda de drogas.

A jovem teria conduzido os PMs a um local de mata, onde ela havia escondido sua carga de maconha e onde a menor de 12 anos havia escondido uma carga de cocaína. Em buscas pelo local os policiais encontraram ainda um tijolo de pasta base de cocaína, material para endolação (embalagem de drogas), e pinos de cocaína vazios. A jovem teria afirmado aos PMs que o material pertenceria ao rapaz de 18 anos.

A guarnição policial encaminhou todos os envolvidos para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa), incluindo a menor de 13 anos, que afirmou estar no local namorando o rapaz que seria o responsável pelas drogas; o adolescente de 16 anos por ter ciência do tráfico; e o homem de 41 anos, que afirmou estar morando de favor na residência, mas nada de ilícito foi encontrado com eles.

No total foram apreendidos um tablete de pasta base de cocaína com a descrição “Levante”; 44 trouxinhas de maconha; 17 pinos de cocaína; mil pinos para embalar cocaína vazios; três aparelhos celulares; e material para embalar drogas.