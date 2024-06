Evento será nos dias 7, 8 e 9 de junho, no Parque da Cidade, com entrada é franca e a classificação é livre. - Paulo Dimas/CCS PMBM

Evento será nos dias 7, 8 e 9 de junho, no Parque da Cidade, com entrada é franca e a classificação é livre.Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 04/06/2024 22:48

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa vai apoiar a realização do festival CarFest. O evento será realizado nos dias 7, 8 e 9 de junho, no Parque da Cidade, localizado na Avenida Prefeito João Chiesse Filho, no Centro. A entrada é franca e a classificação é livre.

O CarFest é um festival de música e automobilismo que conta com feira de automóveis para troca e vendas, exposição de carros antigos, música ao vivo, drift, encontro de clube de moto, além de churrasco de chão, food trucks e espaço kids durante todos os dias do evento.

SERVIÇO:

CarFest Festival

Exposição de carros antigos e música ao vivo

Data: sexta-feira (7)

Horário: 18h às 00h

Drift, exposição de carros antigos e encontro de clube de moto

Data: sábado (8)

Horário: 11h às 00h

Drift, exposição de carros antigos e encontro de clube de moto

Data: domingo (9)

Horário: 11h às 18h