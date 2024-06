Nesta terça-feira (4), a produção do projeto esteve na cidade para uma visita técnica - Paulo Dimas/CCS PMBM

Nesta terça-feira (4), a produção do projeto esteve na cidade para uma visita técnicaPaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 04/06/2024 22:14

Barra Mansa - Após o grande sucesso em 2023, o container itinerante 'Inverno Tô no Rio' volta a Barra Mansa neste mês de junho. O projeto de destinação turística do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e da TurisRio, terá programação gratuita entre os dias 21 e 23, no Corredor Cultural, no Centro.

Nesta terça-feira (4), a produção do projeto esteve na cidade para uma visita técnica. “O 'Inverno Tô no Rio' vai iniciar a sua jornada itinerante aqui em Barra Mansa. Esta será a nossa segunda passagem pela cidade. A primeira edição foi um sucesso de público, tivemos um ótimo retorno e estamos muito animados para iniciar mais uma vez o projeto por aqui”, disse o produtor executivo, Pedro Trajano.

A gerente de Turismo de Barra Mansa, Bhella Santos, destacou a importância do projeto e comemorou o fato da cidade receber a abertura do roteiro. “Mais uma vez estamos recebendo na cidade o evento 'Inverno Tô no Rio'. Esse é um equipamento muito importante em todo o estado do Rio de Janeiro. É um presente para o nosso município abrir a temporada, que vai contar com a participação do artesanato, praça de alimentação com food trucks, shows e muito mais”, apontou Bhella.