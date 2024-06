Prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, se reuniu com o ministro dos Transportes, Renan Filho - Divulgação/CCS PMBM

Barra Mansa - O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, acompanhado do deputado federal Lindbergh Farias e do secretário de Finanças, Leonardo Ramos, se reuniu na tarde desta quarta-feira (5), com o ministro dos Transportes, Renan Filho, e com o superintendente do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), Wenderson Monteiro. O encontro aconteceu no Ministério dos Transportes, em Brasília.

De acordo com Drable, o objetivo da reunião foi para tratar das dificuldades criadas pela VLI (Valor da Logística Integrada) para o avanço das obras do Pátio de Manobras e a demolição dos galpões das oficinas. “A VLI está atrasada na fase de deslocamento das linhas férreas para o eixo central, impossibilitando a continuidade das obras para a abertura da outra avenida, que ficará paralela à nova que já foi construída. A empresa também está criando dificuldades junto ao Dnit para realizar a demolição dos galpões”.

O deputado federal Lindbergh Farias afirmou que está trabalhando em parceria com o chefe do Executivo de Barra Mansa para conseguir destravar algumas partes das obras do Pátio de Manobras. “Nós temos trabalhado muito aqui em Brasília para destravar essas obras que têm impacto significativo para a cidade e também para a região. Essa obra é prioridade para o governo federal”, disse o deputado.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, se colocou à disposição do prefeito Rodrigo Drable para colaborar nos entraves e avançar com as obras do Pátio de Manobras.

Serviços de paisagismo continuam

Enquanto alguns entraves burocráticos são resolvidos, outros pontos da obra do Pátio de Manobras continuam avançando. Nesta semana, mais um trecho da nova avenida que está sendo aberta às margens da linha férrea, no Centro, está recebendo serviços de paisagismo e reflorestamento. A execução dos trabalhos é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e acompanhada pela Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano.

De acordo com o secretário da pasta, Eros dos Santos, na sequência dos trabalhos de pavimentação, o entorno da nova via está sendo revitalizado. “Nas últimas semanas as equipes trabalharam no asfaltamento da nova via e também do trecho entre as avenidas Dário Aragão, próximo à Praça da Liberdade, e Prefeito João Chiesse Filho (nas proximidades do Córrego Cotiara). Agora os serviços se concentram na arborização urbana, com o plantio de árvores nativas da Mata Atlântica, e a instalação sinalização vertical e horizontal, além de piso tátil nas calçadas para acessibilidade e segurança de todos”, explicou Eros.

A readequação ferroviária consiste em três grandes pontos: o agrupamento das linhas férreas no eixo central; a primeira avenida começou próximo ao Córrego Cotiara, ao lado da Rua Prefeito João Chiesse Filho, passa sob o viaduto Doutor Didácio de Souza Fonseca, no Centro, seguindo até o bairro Barbará; após a conclusão do viaduto próximo a Saint-Gobain, será possível iniciar as obras da segunda avenida, que terá um trecho parecido com a primeira, porém se estenderá até a passagem de nível do bairro Saudade, margeando o Parque da Cidade, a Prefeitura e o Parque Centenário.