Data tem objetivo de chamar atenção da sociedade para importância do cuidado ambientalFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 05/06/2024 17:16

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através das Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, promoveu, nesta quarta-feira (5), várias ações para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data, celebrada em todo o planeta no dia 5 de junho, foi criada no ano de 1972 pela Organização das Nações Unidas (ONU) e tem o objetivo de chamar a atenção das entidades, empresas e toda a população para a importância do cuidado ambiental, com o intuito de reduzir danos e problemas.

Várias tendas foram montadas no Corredor Cultural, no Centro, onde contou com doação de mudas, adoção de animais domésticos, food trucks, presença de empresas parceiras da Secretaria de Meio Ambiente e participação de profissionais de outras secretarias promovendo diversos atendimentos às pessoas que passavam pelo local.

O secretário de Meio Ambiente de Barra Mansa, Rodrigo Viana, salientou que o evento é extremamente necessário para reforçar a consciência ambiental junto ao público. “Devemos enaltecer essa data, pois algumas ações ofertadas contribuem para a conscientização ambiental, destacando a importância da preservação e da conservação de recursos naturais e sempre buscando ressaltar questões referentes ao meio ambiente”, frisou.

A coordenadora de Educação Ambiental, Maiara Oliveira Sá, destacou como o trabalho em conjunto faz a diferença. “Nosso objetivo é apresentar os projetos ambientais que estão sendo desenvolvidos no nosso município, assim como produtos para recuperação de áreas degradadas. Tivemos a presença de grandes empresas como a Biosolvit, a Orizon - Valorização de Resíduos e o Sest Senat, além da Ong CãoNina, que promove doação de cães e gatos e desenvolve ações para proteção animal”, disse.

A Semana do Meio Ambiente prossegue nesta quinta-feira (6) e termina na sexta-feira (7).

Confira a programação:

Quinta-feira (6)

Ação de reflorestamento

- Início às 9h

Plantio com a participação dos alunos da Escola Municipal Prefeito Leonísio Sócrates Batista e moradores locais

Local: Pontilhão (Roberto Silveira)

Sexta-feira (7)

Encerramento

- 9h às 13h

Mutirão do Meio Ambiente

Tenda de atendimentos e esclarecimentos da Secretaria de Meio Ambiente sobre:

. Descarte Solidário de lixos eletrônicos

. Educação Ambiental

. Licenciamento Ambiental

. Solicitação de poda e corte

. Fiscalização Ambiental

Local: Praça da Matriz (Centro)