Fátima participou de oficina específica com pauta racial, com o tema ?Educação Antirracista? - Chico de Assis/CCS PMBM

Fátima participou de oficina específica com pauta racial, com o tema ?Educação Antirracista?Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 05/06/2024 20:42 | Atualizado 05/06/2024 20:43

Barra Mansa - Na tarde desta quarta-feira (5), a vice-prefeita e secretária de Educação de Barra Mansa, Fátima Lima, acompanhou as oficinas apresentadas na formação ‘Somando Experiências, Multiplicando Sucessos’, organizado pela Secretaria de Educação, e realizado no CEI Saturnina de Carvalho Vieira da Silva, no Centro. A gerente da Gepir (Gerência de Promoção da Igualdade Racial), Deviane Costa, também participou do encontro.

Com diversos temas entre as oficinas, a formação teve como objetivo promover a capacitação aos educadores da rede municipal de ensino. Fátima participou de uma oficina específica com pauta racial, ministrada pela professora do Colégio Municipal Washington Luiz, Mariana Nunes. A atividade teve como tema ‘Educação Antirracista’.

De acordo com Fátima, as oficinas são importantes para todos os membros das escolas. “São momentos formativos da SME. Esse projeto faz diferença na vida de professores e alunos. Gostei muito de todas as oficinas, principalmente a da pauta antirracista”, ressaltou.

Para Mariana, tratar sobre pautas antirracistas nas escolas é essencial. “Busco trazer o panorama do que é raça e racismo de forma introdutória e depois contextualizando com a vivência escolar. Então, temos que saber posicionar nossos conteúdos de forma crítica. Como mulher branca e educadora preciso me responsabilizar pela educação antirracista já que o racismo é um problema de toda sociedade”, comentou a professora.

Outra oficina com grande impacto ocorreu no auditório do CEI, ministrada por Maria Goretti Carneiro, com o tema ‘Inteligência Emocional’, para tratar da parte emocional dos profissionais de educação.