Suspeito conhecido como ?Revoltado? estava com carabina artesanal cal.380, no Ano Bom - Divulgação/PMERJ

Publicado 06/06/2024 11:22

Barra Mansa - Policiais militares do 28a Batalhão da PM prenderam na manhã desta quinta-feira (5), no bairro Ano Bom, em Barra Mansa, um homem conhecido como “Revoltado”, que estava com uma arma que teria sido usada em um homicídio ocorrido no bairro Vila Coringa.

Segundo as informações da Polícia Militar, uma guarnição obteve informações de que “Revoltado” - cuja idade não havia sido confirmada até o momento desta publicação - estaria em uma casa na Rua Saturnino Braga, no Ano Bom, com a arma usada no crime.

Os policiais foram até o local, onde fizeram um cerco e conseguiram prender o suspeito com uma carabina artesanal calibre 380, além de 18 munições intactas. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido, junt com a arma apreendida, para a 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa) onde foi feito o registro da ocorrência.