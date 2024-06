Mutirão foi realizado na Praça da Matriz, no Centro, com tendas para atendimentos diversos - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 07/06/2024 17:25

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS), concluiu nesta sexta-feira (7), a programação da Semana do Meio Ambiente. Um mutirão foi realizado na Praça da Matriz, no Centro, contando com tendas em que foram oferecidos atendimentos, educação ambiental, descarte de lixo eletrônico e esclarecimentos sobre licenciamento ambiental, solicitação de poda e corte e fiscalização ambiental.

O secretário municipal de Meio Ambiente de Barra Mansa, Rodrigo Viana, salientou que o mutirão serviu para tirar as dúvidas e levar esclarecimentos aos munícipes. “Hoje estamos encerrando a Semana do Meio Ambiente, em que tivemos muitas atividades, palestras, plantios, ações de reflorestamento. Abordamos assuntos importantes como maus-tratos a animais e realizamos doações de mudas de árvores nativas. Toda a programação tem o objetivo de levar benefícios ao meio ambiente”, ressaltou.

Rodrigo Viana ainda aproveitou a atividade para agradecer a parceria e a todos os envolvidos na programação desta semana. “Quero destacar o apoio do nosso prefeito, das empresas parceiras, do Rotary Club, das Secretarias de Educação, Saúde, Manutenção Urbana e Ordem Pública, das escolas vocacionadas, do Saae e do Tiro de Guerra, que nos apoiaram durante o evento, além de toda a população que frequentou e esteve presente nas nossas ações”, disse o secretário.

O gerente de Resíduos Sólidos, Giovane Mendes, deu detalhes acerca do descarte de lixo eletrônico. “Muitas vezes as pessoas não sabem como fazer e acabam descartando de forma irregular. Por isso, hoje estamos fazendo essa educação ambiental de como descartar o lixo eletrônico de maneira correta, em que contamos também com dois pontos de apoio para a coleta, que são a Coopcat e a Apae. Nesta manhã também tivemos a UniCesumar, que descartou uma boa quantidade de lixo eletrônico”, apontou.

O descarte correto de lixo eletrônico no município pode ser feito na Coopcat (Cooperativa Mista de Catadores de Materiais Recicláveis), na Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

Para mais informações, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa disponibiliza o telefone: (24) 2106-3406.