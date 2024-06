Inscrições podem ser realizadas até dia 20 de julho, através do Whatsapp (24) 98853-6421 - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 06/06/2024 18:13

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através das Secretarias de Ordem Pública e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, está com inscrições abertas para o 4º Congresso Nacional de Cães de Polícia e Trabalho, que acontecerá nos dias 26 e 27 de julho, no Parque Natural Municipal de Saudade.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 20 de julho, através do número de Whatsapp: (24) 98853-6421, onde os interessados devem enviar dados cadastrais (nome completo, número do RG, profissão e contato telefônico).

O congresso terá um circuito de palestras que serão apresentadas por importantes nomes da cinotecnia nacional, membros de canis de forças de segurança pública do Brasil. A programação segue com o 1º Campeonato K9 de Cães de Polícia, evento gratuito e aberto ao público, com uma competição entre cães, das diversas forças de segurança, nas seguintes modalidades: Detecção e Intervenção.

SERVIÇO

- Inscrições para o 4º Congresso Nacional de Cães de Polícia e Trabalho

- Prazo: Até o dia 20 de julho

- Telefone (WhatsApp): (24) 98853-6421

Para participar do evento e garantir cadeira no congresso, os interessados devem doar uma mini cesta com os seguintes itens: cinco quilos de arroz; um quilo de feijão; um litro de óleo vegetal, um fardo com 4 unidades de água mineral de 1,5 litro; e 1 quilo de ração para cão ou gato. As doações serão encaminhadas para as vítimas da catástrofe climática no Rio Grande do Sul.