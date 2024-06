Irregularidade foi identificada com intensificação na fiscalização esta semana pela Guarda Ambiental - Divulgação/CCS PMBM

Irregularidade foi identificada com intensificação na fiscalização esta semana pela Guarda AmbientalDivulgação/CCS PMBM

Publicado 07/06/2024 17:33

Barra Mansa - A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa, por meio da Guarda Ambiental, realizou nesta sexta-feira (7), uma operação de patrulhamento no bairro Vila Ursulino. Durante a ação os agentes flagraram uma retroescavadeira realizando movimentação de solo, com aterro de um curso d'água e canalização de outro corpo hídrico na mesma propriedade. A ação irregular foi identificada com a intensificação nas ações de fiscalização esta semana, pelas equipes da Guarda Ambiental.

O gerente de Fiscalização da pasta, Felipe Rodrigues, detalhou o desenvolvimento da operação. “Infelizmente algumas pessoas ainda insistem em desrespeitar o meio ambiente, prejudicando as nascentes e cursos d’água, achando que a fiscalização não vai encontrar. Indagado a respeito das licenças ambientais necessárias, o operador informou que não possuía. De imediato os agentes informaram o crime ambiental previsto no artigo 60 da Lei Federal 9.605 de 1998 e conduziu a ocorrência para a 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa)”, explicou Felipe.

A multa para o crime pode chegar a R$ 10 milhões, além das obrigações de compensações ambientais.