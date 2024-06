Vacina contra poliomielite está inclusa no calendário do Programa Nacional de Imunização - Paulo Dimas/Arquivo CCS PMBM

Publicado 07/06/2024 18:06

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, promove neste sábado (8), o Dia D da campanha de vacinação contra poliomielite em todas as unidades de saúde do município, no horário de 8h a 16h.

A vacina é voltada ao público infantil, sendo aplicada em crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias. Para se vacinar é preciso que o(a) responsável compareça à unidade mais próxima de sua residência com o Cartão do SUS, caderneta de vacina e um documento com foto (RG ou CPF). A Secretaria ressaltou ainda que haverá atualização de caderneta vacinal para as crianças fora dessa faixa etária de vacinação.

A vacina contra Poliomielite está inclusa no calendário do Programa Nacional de Imunização (PNI); ela é aplicada por via oral e não causa dor à criança.

SERVIÇO

Dia D da vacina contra poliomielite

Data: Sábado (8)

Hora: 8h às 16h

Em todas as unidades de saúde