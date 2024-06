Inaugurações foram nos colégios municipais Padre Anchieta, no Vista Alegre, e Clécio Penedo, no Nova Esperança - Felipe Vieira/CCS PMBM

Inaugurações foram nos colégios municipais Padre Anchieta, no Vista Alegre, e Clécio Penedo, no Nova EsperançaFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 10/06/2024 17:19

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta segunda-feira (10), a inauguração dos laboratórios de TecnoMaker em mais duas unidades da rede pública de ensino do município: Colégio Municipal Padre Anchieta, no bairro Vista Alegre, e Colégio Municipal Clécio Penedo, no Nova Esperança. As solenidades foram conduzidas pelo prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, juntamente com a secretária de Educação e vice-prefeita, Fátima Lima, e acompanhadas pelo secretário de Governo, Gabriel Rezende, pelo controlador geral do Município, Rodrigo Amorim, e pelos vereadores Luiz Furlani e Pissula.

A primeira inauguração aconteceu no Colégio Padre Anchieta, que completa 60 anos nesta semana.

“Esta é uma unidade de ensino que é referência e nos enche de orgulho. Foi a primeira do município em que implantamos o horário integral e que nos rendeu prêmio, além de um destaque relevante nacionalmente, já que nós alcançamos o 9º lugar no país. Para que esse sistema de ensino integral desse certo, nós fomos criando dispositivos que deixassem o ambiente mais atrativo para que as crianças gostassem de ficar na escola. Trouxemos para cá o primeiro laboratório de ciências, que depois se tornou modelo para outros colégios, além das atividades esportivas e de musicalização e agora a Sala de TecnoMaker, agregando mais valor à educação das nossas crianças”, destacou Drable.

A vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima felicitou toda a equipe da escola pelos 60 anos e agradeceu o carinho e a dedicação de todos os envolvidos.

“Deixo aqui os meus comprimentos e agradecimentos a todos. Eu atuei aqui por anos antes de ir para a Secretaria de Educação e, sempre que volto, me sinto feliz pelo trabalho que cada um desempenha. O laboratório de TecnoMaker tem por objetivo proporcionar uma educação mais completa, com todas as oportunidades, informações e experiências possíveis. Isso é essencial para levar um aprendizado e um conhecimento único que farão a diferença no mercado de trabalho e no futuro desses jovens. Aproveito a oportunidade para agradecer ao prefeito Rodrigo por todo o investimento que ele tem feito para a educação do município. Diante de tudo isso, a palavra desta manhã é gratidão”, disse Fátima.

O laboratório do Colégio Padre Anchieta recebeu o nome da ex-professora e ex-diretora adjunta, Regina Celi Arruda, que atuou por mais de 30 anos na unidade. “Essa sala veio para inovar o ensino e eu tenho certeza de que teremos resultados positivos, principalmente para a sociedade de modo geral. Nós escolhemos a professora Regina para dar nome à sala devido ao seu trabalho na unidade. Ela sempre foi muito querida por todos, com um carinho que é reconhecido até hoje e que é muito respeitada e envolvida com a comunidade do Vista Alegre”, disse a diretora da escola, Maria Aparecida Xavier da Silva.

Em seguida foi a vez do Colégio Municipal Clécio Penedo, no Nova Esperança, onde a sala recebeu o nome da professora Michelle Aparecida Rezende de Oliveira Moyses, pioneira na educação de robótica no município. “Este laboratório não é um sonho, é uma realidade. Os nossos alunos são os maiores interessados e merecem muito, eles são muito melhores que a gente nessa área da tecnologia e eu tenho certeza de que o prêmio Lego Education, na Categoria First Lego League Challenge, é o primeiro de muitos que eles vão conquistar”, apontou a homenageada.

Também presente nas solenidades, o vereador Luiz Furlani destacou a importância do laboratório para o desenvolvimento dos alunos. “O melhor investimento que podemos fazer é nas nossas crianças. A melhoria da estrutura da escola e o acesso a tecnologias, como as disponibilizadas nesta sala de TecnoMaker, vão influenciar no futuro de cada uma delas, principalmente na escolha de suas profissões”, afirmou o parlamentar.