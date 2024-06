Ao todo 28 escolas vão participar do evento, que contará com dez modalidades esportivas - Divulgação/Arquivo CCS PMBM

Publicado 07/06/2024 18:19

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através das secretarias municipais de Educação (SME) e de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL), vai promover, a partir da próxima semana, a quarta edição dos Jogos da Amizade. A abertura do evento será na segunda-feira (10), às 14h, no Colégio Municipal Washington Luís, no bairro Saudade. Os jogos serão realizados até o dia 18 de junho.

Ao todo 28 escolas vão participar do evento, que contará com as seguintes modalidades: corrida individual e revezamento, salto em distância, cabo de guerra, futsal, handebol, queimada, tênis de mesa, vôlei de duplas e 3X3.

SERVIÇO:

Jogos da Amizade

Data: 10 a 18 de junho

Horário: 14h

Local: Colégio Municipal Washington Luís – Rua Antônia Almeida, bairro Saudade