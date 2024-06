Encontro teve como objetivo transmitir informações a respeito do desenvolvimento nutricional dos alunos - Divulgação/CCS PMBM

Encontro teve como objetivo transmitir informações a respeito do desenvolvimento nutricional dos alunosDivulgação/CCS PMBM

Publicado 12/06/2024 22:01

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio das secretarias de Educação e Saúde, promoveu na noite de terça-feira (11), um encontro entre as equipes do Programa Saúde na Escola (PSE) e do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf). A vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, participou do encontro que teve como objetivo transmitir informações a respeito do desenvolvimento nutricional dos alunos.

A coordenadora do Núcleo de Apoio à Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB), Yasmim Rio Verde, detalhou mais a respeito do trabalho realizado no município e pontuou os próximos passos. “As nutricionistas do NASF-AB realizam levantamentos dos alunos da rede municipal de ensino incluídos nos serviços do PSE. O nosso objetivo é conhecer mais sobre o desenvolvimento nutricional de cada criança e assim promover ações in loco de acordo com a demanda de cada escola”, informou.

A coordenadora do Programa Saúde na Escola de Barra Mansa, Vivian Gomes, destacou a avaliação feita pelas equipes. “Promovemos duas vezes ao ano, junto com o Nasf, o trabalho de avaliação nutricional. A Secretaria de Educação nos solicitou maiores informações a respeito deste trabalho, de modo a traçar o melhor plano para as unidades escolares. Essa comunicação entre os setores é de extrema importância para manter um serviço de qualidade”, ressaltou.

Presente na reunião, a vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, parabenizou as equipes por esta ação. “É muito importante conhecer e saber mais sobre o crescimento e a alimentação de nossos alunos. Nosso encontro foi bastante positivo e as equipes vão seguir melhorando o trabalho em nossas escolas”, disse.