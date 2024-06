Rede Educa BM é planejada para atender diferentes áreas da rede, com quatro aplicativos no geral - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 11/06/2024 17:10

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Educação e o Escritório de Gerenciamento de Projetos, lançou na última segunda-feira (3) a nova plataforma ‘Rede Educa BM’, que realiza a gestão educacional. Após a primeira semana, diretores, gestores e professores destacaram a diferença sentida na rotina das atividades diárias da Unidade Escolar. O sistema de gestão educacional é uma plataforma abrangente e inovadora, projetada e personalizada para administração escolar e para aprimorar a experiência educacional.

Em poucos dias, quase 80% dos educadores já fizeram uso da ferramenta. A Rede Educa BM foi pensada e planejada para atender diferentes áreas da rede, sendo quatro aplicativos no geral. O APP Gestor conectado, destinado aos diretores, permite o acompanhamento detalhado em tempo real de todas as escolas da rede, oferecendo insights valiosos para a tomada de decisões estratégicas os APPs Educador Conectado e Diário Móvel permitem que os educadores o façam o registro de notas, frequência e outras atividades relacionadas ao ensino; e o APP Família Conectada para os pais e responsáveis acessarem informações sobre a vida acadêmica dos estudantes facilitando a comunicação com a escola, verificar notas dos estudantes, dentre outras informações.

O assessor especial na coordenação do Escritório de Gerenciamento de Projetos, Marcus Barros, ressaltou o retorno que já é notado nas unidades escolares. “Iniciamos este projeto e podemos observar quão benéfico ele está sendo. Estamos alcançando uma larga escala de estudantes e representantes estudantis e temos confiança que essa rede aperfeiçoará muito nosso trabalho. E temos a certeza que a rede avançará muito em termos de qualidade e gestão”, destacou.

A secretária de Educação e vice-prefeita de Barra Mansa, Fátima Lima, congratulou os envolvidos neste projeto. “Quero parabenizar todos da secretaria e também o pessoal do Gerenciamento de Projetos por esta maravilhosa iniciativa em nosso município. É uma alegria muito grande ver que nossos alunos se desenvolverão ainda mais em suas grades curriculares”, disse.

A diretora adjunta do Colégio Municipal Antônio Rocha, Juliana de Assis Ferreira, destacou o novo método. “Conseguimos acessar as informações de um jeito simples. Passamos também por treinamentos antes de começar a usar e o suporte que nos deram foi muito bom. A ferramenta está sendo ótima”, afirmou.

A professora do Colégio Municipal Washington Luiz, do bairro Saudade, Daíse Fernandes, relatou mais a respeito da eficiência do aplicativo. “No nosso colégio a plataforma Rede Educa BM foi apresentada através de uma formação com a equipe diretiva e a secretaria escolar. A plataforma é muito funcional para a nossa rotina escolar. Fico feliz por ver projetos que envolvem tecnologia se desenvolvendo no nosso município”, enfatizou.

O sistema permite, de forma prática, que todos tenham acesso à informações pertinentes do âmbito escolar, incluindo assuntos como frequência, desempenho, cardápio oferecido nas unidades e demais dados que estão disponibilizados de forma on-line, por meio do site: https://educacao.barramansa.rj.gov.br.