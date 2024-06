Prefeitura apoia a festividade, que acontece no entorno da Praça Dom Sebastião Leme - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 12/06/2024 22:09 | Atualizado 12/06/2024 22:30

Barra Mansa - Nesta quinta-feira (13), Barra Mansa encerra as atividades de uma das mais tradicionais festas religiosas, a celebração a Santo Antônio, no bairro Saudade. A comunidade católica da localidade, que tem o santo como padroeiro, vem realizando missas, catequese e adoração ao Santíssimo Sacramento desde o início do mês de junho. A Prefeitura apoia a festividade, que acontece no entorno da Praça Dom Sebastião Leme.

De acordo com o prefeito Rodrigo Drable, o apoio aos eventos religiosos são parte importante da cultura popular do município. “As festas religiosas fazem parte da cultura do barra-mansense. A celebração a Santo Antônio é um dos eventos mais tradicionais em nosso calendário e é muito esperado pela população. Em apoio a comunidade e a paróquia, nós preparamos a programação com muito carinho, proporcionando além dos momentos de fé, muito lazer e diversão”, disse o chefe do Executivo.

Com apoio da Fundação Cultura, a programação festiva teve início no último sábado (8), trazendo shows regionais todas as noites, além de barracas típicas. Neste dia 13, data em que o padroeiro do bairro é celebrado, as atividades religiosas têm início às 7h, presidida pelo padre Diego Oliveira da Silva. Às 10h ocorre a missa solene com a presença do Bispo Dom Luiz Henrique da Silva Brito e a noite, às 19h a última celebração, seguida de procissão pelas ruas de Saudade e presidida pelo padre Deivi de Oliveira Santana. A paróquia destaca que ao final de cada missa haverá a distribuição dos tradicionais pães bentos.

A programação festiva do último dia conta ainda com almoço beneficente, a partir das 11h30, barracas com quitutes, food-trucks, feira de artesanato, brinquedos e fechando a noite o show da dupla Julinho Marassi e Gutemberg.