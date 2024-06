População desfrutou de um almoço especial que teve comidas típicas desta época do ano - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 14/06/2024 18:12

Barra Mansa - Em clima de festa junina, o Restaurante do Povo Irmã Ruth promoveu nesta sexta-feira (14), o seu primeiro Arraiá. A população desfrutou de um almoço especial que teve comidas típicas desta época do ano. Centenas de pessoas aproveitaram o cardápio com feijão tropeiro, salsichão, arroz, salada, feijão preto e farofa, suco de maracujá, além de canjica como sobremesa. Houve ainda músicas sertanejas, tocadas por integrantes da Associação dos Sertanejos de Barra Mansa com sanfona e violão.

O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Fanuel Fernando, destacou a alegria de ver uma festa junina dentro do restaurante. “Estamos seguindo a determinação do prefeito Rodrigo. Realizar esse Arraiá no restaurante é uma iniciativa que visa valorizar o ser humano, trazendo para ele mais alegria e mais carinho. Temos aqui músicas raiz, comidas de qualidade e com ingredientes bem preparados. Agradeço ao prefeito por nos proporcionar esse momento”, disse.

A moradora do bairro Ano Bom, Nadir da Mota, parabenizou todos os envolvidos e ressaltou a transformação que o restaurante trouxe para os cidadãos. “Este restaurante é uma benção. Venho aqui todos os dias e hoje, está lindo demais, tudo enfeitado. Os funcionários estão de parabéns”, disse.