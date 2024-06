?Samba no Calçadão? neste sábado (15), no Calçadão Dama do Samba, terá início às 15 horas - Chico de Assis/CCS PMBM

?Samba no Calçadão? neste sábado (15), no Calçadão Dama do Samba, terá início às 15 horasChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 14/06/2024 18:20

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura (FCBM), vai realizar mais uma edição do ‘Samba no Calçadão’, neste sábado (15), no Calçadão Dama do Samba, localizado na Beira Rio, no Centro. O evento que já é marca registrada no município, terá início a partir das 15 horas. Desta vez as atrações musicais serão os grupos OP Samba, Atividade Plena, cantor Ciça e a participação especial de Alexandre do Banjo. O evento terá entrada gratuita e classificação livre. SERVIÇO ‘Samba no Calçadão’ Data: Sábado (15)

Horário: a partir de 15h

Local: Calçadão Dama do Samba, localizado na Beira Rio, no Centro

