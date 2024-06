Evento é realizado pela Fundação ArcelorMittal, com apoio da Prefeitura, através da Fundação Cultura - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 14/06/2024 18:37

Barra Mansa - O Corredor Cultural, localizado no Centro, vai receber neste domingo (16), o espetáculo ‘Chapeuzinho Vermelho, o musical’. O evento, que terá início às 10 horas, é realizado pela Fundação ArcelorMittal, com o apoio da Prefeitura, através da Fundação Cultura.

O clássico de Chapeuzinho Vermelho vem com uma mensagem sobre a necessidade de equilibrar a magia do mundo virtual com a riqueza do mundo real. Nele, Chapeuzinho redescobre a caminho da casa da vovó a delícia que é ter contato com a natureza e com os animais, porém, no caminho, ela encontra um lobinho malandro. Um musical que encanta crianças de todas as idades.

SERVIÇO

‘Chapeuzinho Vermelho, o musical’

Data: Domingo (16)

Local: Corredor Cultural - Centro

Horário: 10h