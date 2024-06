Público se empolgou com OP Samba, Atividade Plena e o cantor Ciça, com participação especial de Alexandre do Banjo - Chico de Assis/CCS PMBM

17/06/2024

Barra Mansa - Mais uma vez o ‘Samba do Calçadão’ foi um sucesso em Barra Mansa. O evento promovido pela Prefeitura, por meio da Fundação Cultura, agitou os moradores no Corredor Cultural, no Centro, no sábado (15). O tradicional evento adentrou a noite da cidade com muita festa e alegria. Para empolgar o público, apresentaram-se os grupos OP Samba, Atividade Plena e cantor Ciça, além da participação especial de Alexandre do Banjo. O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, comemorou a realização de mais uma edição do evento. “É sempre um sucesso e Barra Mansa mostra que é a cidade das músicas. O samba tem o merecido reconhecimento e prestígio no calendário da cidade”, ressaltou Bravo.

