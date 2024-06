PMs encontraram drogas e material ligado ao tráfico na casa do suspeito, no bairro Vila Nova - Divulgação/PMERJ

PMs encontraram drogas e material ligado ao tráfico na casa do suspeito, no bairro Vila NovaDivulgação/PMERJ

Publicado 17/06/2024 17:15

Barra Mansa - Policiais militares prenderam nesta quinta-feira (13) um homem de 38 anos, suspeito de ser um dos líderes do tráfico no bairro Vila Nova, em Barra Mansa. De acordo com as informações da Polícia Militar, o suspeito teria ligação com a facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), e foi flagrado com drogas em casa, na Rua José Lõesch, no bairro Vila Nova, após uma denúncia anônima.

A PM também informou que a denúncia apontava que os suspeitos estariam fazendo a endolação (embalagem) de drogas no local. Ao chegar no endereço, os policiais fizeram um cerco tático e entraram em contato com o suspeito, que permitiu a entrada na residência. Na abordagem, os PMs encontraram R$ 133 no bolso do suspeito, e avistaram outro elemento, de 18 anos, sentado no sofá da casa. Após uma revista, nada de ilícito foi encontrado com ele.

Em uma busca pela casa, os PMs encontraram três porções de maconha; uma pedra média de pasta base de cocaína; duas folhas com anotações do tráfico; uma tesoura; uma balança de precisão; um rolo plástico filme; um binóculo; uma bacia vermelha; um liquidificador industrial; além de dois telefones celulares.