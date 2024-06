Exposição do artista Felipe Justino será aberta nesta quarta-feira na Galeria Clécio Penedo, no Palácio Barão de Guapy - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 18/06/2024 17:16

Barra Mansa - A partir desta quarta-feira (19), os apreciadores de arte poderão contar com mais uma oportunidade de contemplação de exposição inédita em Barra Mansa. A exposição ‘Telas Gigantes’, do artista Felipe Justino, será aberta às 19 horas na Galeria Clécio Penedo, no Palácio Barão de Guapy, no Centro.

A mostra apresenta três telas, medindo 100x120 cm, além de diversas outras telas menores. Esta é a terceira exposição cultural do artista. A exposição explora temáticas e referências que passeiam pelo ‘Old School’, oriental, neotradicional e grafite abstrato.

Os visitantes poderão conferir os trabalhos entre os dias 20 de junho e 10 de julho, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados e domingos, das 9 às 15h.

SERVIÇO:

Abertura da exposição “Telas Gigantes”

Data: Quarta-feira (19)

Horário: 19 horas

Local: Galeria Clécio Penedo, no Palácio Barão de Guapy – Centro