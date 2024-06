Policiais militares flagraram trio com drogas no Loteamento Aiuruoca, em Barra Mansa - Divulgação/PMERJ

Barra Mansa - Dois suspeitos de 18 e 20 anos foram presos e um menor de 17 anos foi apreendido por policiais militares, após serem flagrados com drogas, por volta de 21h20 desta segunda-feira (17), no Loteamento Aiuruoca, em Barra Mansa.

De acordo com as informações da Polícia Militar, uma guarnição em patrulhamento pelo local recebeu informações de populares de que havia indivíduos vendendo drogas próximo a um bar. Chegando perto do local indicado, os policiais militares desceram da viatura e seguiram a pé, em um local estratégico para observar os suspeitos.

Os PMs conseguiram avistar os suspeitos entregando as drogas para os usuários, e perceberam que em determinado momento o trio foi avisado da presença da equipe policial, disfarçou e se deslocou para outro ponto.

No entanto, os suspeitos não perceberam que continuaram sendo observados pelos policiais militares, que viram ainda os indivíduos escondendo as sacolas plásticas com drogas dentro da cueca. A guarnição conseguiu seguir os suspeitos e abordá-los na Rua Dom Bosco, momento em que eles jogaram as drogas em um terreno baldio com mato alto.

Os policiais informaram aos suspeitos sobre o monitoramento que estavam fazendo, inclusive que sabiam onde eles haviam escondido as drogas, que foram recuperadas pelos PMs. Questionados se tinham mais drogas escondidas, os suspeitos - todos moradores do bairro Vista Alegre, em Barra Mansa - informaram que tinham mais drogas guardadas em casa.

Os PMs então se encaminharam com os detidos para a residência de cada um deles. Na casa do suspeito de 18 anos foram encontradas 20 pinos de cocaína, além dos 31 guardados na sacola que ele tentou dispensar. Também foram encontrados com ele R$ 70 em dinheiro e um aparelho celular.

Na residência do suspeito de 20 anos foram encontrados 21 pinos de cocaína em uma cômoda no quarto dele, além de 16 pinos que havia na sacola que o suspeito portava na rua. os PMs também recolheram R$ 65 em dinheiro no bolso do suspeito e um aparelho celular.

Com o menor de 17 anos foram encontrados 34 pinos de cocaína, que ele havia jogado no terreno baldio, e nada além.

De acordo com as informações da Polícia Militar, os três elementos seriam participantes da organização criminosa Comando Vermelho (CV), que atua no local, e os pinos de cocaína apreendidos teriam a inscrição “CPX Vistão PB”.

Cada um dos suspeitos identificou aos policiais militares qual a porção de droga que carregavam, e permitiram a entrada da equipe policial nas respectivas residências. Temendo uma fuga, os PMs algemaram os suspeitos, que foram encaminhados para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa), para o registro da ocorrência.

A Polícia Militar ressaltou que toda a ação foi registrada pelas câmeras corporais dos policiais.

Uma perícia revelou qe havia um total de 126,2 gramas de cocaína, em 122 pinos plásticos apreendidos. Os suspeitos de 18 e 20 anos foram autuados por tráfico de drogas, permanecendo presos, enquanto o menor de 17 anos foi autuado por fato análogo ao crime de tráfico de drogas, permanecendo apreendido.