Atualmente ocorre o processo de aterro para regularizar o piso da praça - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 19/06/2024 21:05

Barra Mansa - Uma área muito importante e de grande fluxo localizada no Centro de Barra Mansa, a Praça da Liberdade, conhecida como Praça dos Caquinhos, está passando por uma reforma que vai torná-la mais bonita e segura. A obra é realizada pela Prefeitura de Barra Mansa, através das Secretarias de Planejamento Urbano e Manutenção Urbana. Os serviços foram iniciados em fevereiro deste ano. Atualmente ocorre o processo de aterro para regularizar o piso.

O secretário de Manutenção Urbana, Cesar de Carvalho, deu mais detalhes sobre as melhorias que vão beneficiar a Praça da Liberdade. “Com essa reforma, muitos cidadãos vão usufruir de um lugar com espaço kids, iluminação de LED e cerca de proteção em toda a volta”, disse.

De acordo com o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, a praça não passava por uma intervenção como esta desde 2004. “Este projeto foi idealizado pelo nosso prefeito Rodrigo Drable e visa oferecer mais um espaço de lazer para a nossa população, principalmente para as crianças. A praça funcionará até às 22 horas e contará com monitoramento da Guarda Municipal”, informou o secretário.