Ação promovida pelo Governo do Estado conta com apoio da Prefeitura; senhas serão entregues entre 9h e 12h - Divulgação Governo do Estado/CCS PMBM

Ação promovida pelo Governo do Estado conta com apoio da Prefeitura; senhas serão entregues entre 9h e 12hDivulgação Governo do Estado/CCS PMBM

Publicado 20/06/2024 16:41 | Atualizado 20/06/2024 16:44

Barra Mansa - O projeto ‘RJ Para Todos+Serviços’ será realizado em Barra Mansa nesta sexta-feira (21), das 9 às 14 horas, na nova avenida do Pátio de Manobras, no Centro (no trecho próximo à Gare da Estação). A ação conta com o apoio da Prefeitura e é promovida pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. Haverá entrega de senhas para os interessados entre 9h e 12h.

Diversos serviços de utilidade pública serão ofertados à população, de forma gratuita: requerimento de 1ª e 2ª via de documento de identidade; habilitação para casamento; carteira de trabalho digital; balcão de empregos; além de atendimentos na área de saúde e orientações a respeito de MEI (Microempreendedor Individual) e do CadÚnico; dentre outros.

A moradora do bairro Boa Vista II, Jalma Pereira, está com boas expectativas para adquirir uma nova via do documento de identidade. “Eu trabalho até tarde e não tenho muito tempo durante a semana para resolver minhas coisas. Quando soube dessa ação em Barra Mansa, fiquei muito feliz, porque eles estão dando uma oportunidade pra gente solucionar nossas pendências, além de outras ações que vão fazer, que são muito importantes para a população. Vou pedir um tempo no meu serviço para conseguir ir lá”, contou Jalma.

O secretário de Governo de Barra Mansa, Anderson Brasil, parabenizou os envolvidos pela importância do ‘RJ Para Todos+Serviços’. “Esse projeto vem para facilitar e unificar serviços disponibilizados aos munícipes, levando a eles, ainda, serviços públicos ofertados por diversas secretarias do município. Parabenizo o prefeito Rodrigo Drable, o governador Cláudio Castro e as equipes do Governo do Estado e do Governo Municipal”, afirmou o secretário.