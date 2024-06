Evento realizado pela Secretaria de Estado de Turismo e TurisRio contou com apoio da prefeitura - chico de Assis/CCS PMBM

Evento realizado pela Secretaria de Estado de Turismo e TurisRio contou com apoio da prefeitura chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 23/06/2024 18:21

Barra Mansa - Após o grande sucesso em 2023, o container itinerante 'Inverno Tô no Rio' voltou a Barra Mansa neste final de semana, dando início a sua jornada neste ano de 2024. O projeto de destinação turística do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e da TurisRio, contou com apoio da Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação.

Nesta edição o projeto contou com uma novidade, uma loja de artesanato foi instalada dentro do contêiner itinerante, no Corredor Cultural.

A gerente de Turismo de Barra Mansa, Bhella Santos, comentou a realização de mais uma edição do projeto no município, o primeiro dos 14 municípios a serem contemplados. “O projeto "Inverno To No Rio" do governo do Estado é importante porque promove o turismo local e regional, estimulando a economia e valorizando a cultura e as tradições das cidades contempladas. Além disso, o projeto incentiva o artesanato local, gera visibilidade para os municípios participantes, fortalece o sentimento de pertencimento dos moradores ao estado do Rio de Janeiro e oferece uma programação diversificada de eventos e atividades que atraem visitantes e dinamizam o comércio local. Nesse ano a novidade é que cada município visitado poderá montar uma lojinha de artesanato no interior do contêiner. Agradeço a atenção que o secretário de Estado, Gustavo Tutuca, tem dado ao município, atendendo a solicitação do prefeito Rodrigo Drable”, ressaltou.

Prestigiando o evento, Drable elogiou a realização de mais um ‘Inverno Tô no Rio’ no município. “Evento lindo em nossa cidade. Ambiente familiar, comida boa e música de qualidade. Estão todos de parabéns”, comentou o prefeito.