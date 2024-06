Evento foi realizado próximo a Gare da Estação, na nova Avenida do Pátio de Manobras, no Centro - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 21/06/2024 20:00

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa e o Governo do Estado do Rio de Janeiro realizaram nesta sexta-feira (21), o projeto ‘RJ Para Todos+Serviços’. O evento, que foi realizado próximo a Gare da Estação, na nova Avenida do Pátio de Manobras, no Centro, atraiu centenas de pessoas que precisavam realizar agendamentos para emissão ou segunda via de documentos de identidade e carteira de trabalho digital, entre outros serviços.

O prefeito Rodrigo Drable destacou a importância dos serviços oferecidos. “Este evento lotado mostra a utilidade e a importância destas ações que o deputado Munir Neto trouxe para Barra Mansa. Eu fico muito feliz de ter um deputado que hoje representa a nossa cidade e que traz benefícios ao nosso povo, como há muito tempo não tínhamos”, frisou.

Responsável por trazer o programa para o município, o deputado estadual Munir Neto destacou a relevância do RJ Para Todos+Serviços. “Estou muito feliz com esse evento. A população aderiu e prestigiou esta ação que é uma parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Barra Mansa. Agradeço ao prefeito Rodrigo Drable e todas as equipes do município que abraçaram esse projeto. Por isso foi esse sucesso”, disse.

O vereador Luiz Furlani agradeceu todos os envolvidos e ressaltou os benefícios dos atendimentos. “Agradeço o deputado Munir por ter intermediado junto ao Governo do Estado esta oportunidade que possibilitou as pessoas regularizarem seus documentos, direcionando também para outras ações. Um dos serviços mais relevantes é a oferta de vagas de emprego, onde podemos auxiliar os jovens na entrada no mercado de trabalho”, disse.

Moradora do bairro Ponte Alta, em Volta Redonda, Kelen Ferreira trabalha em Barra Mansa e agradeceu a chance de solucionar suas pendências. “Foi maravilhoso e muito útil ter estes serviços oferecidos aqui para a população. Eu, por exemplo, não tenho tempo por causa do meu trabalho e hoje consegui ser encaminhada para resolver minha situação”, apontou.

Participaram da ação o Detran, a Fundação Leão XIII e o Procon-RJ, que ofereceram requerimento de 1ª e 2ª vias do documento de identidade; isenção de taxa para 2ª via de certidão de nascimento, óbito e casamento; serviços referentes à defesa do consumidor; entre outros atendimentos. Servidores da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos disponibilizarão balcão de emprego e confecção da carteira de trabalho digital; acolhimento social, com inscrição e atualização do CadÚnico. Já a prefeitura ofereceu serviços de saúde, doação de animais e mudas, CadÚnico, orientações sobre o MEI, entre outros.