Atividade é destinada aos alunos da rede municipal de ensino, do pré-escolar ao nono anoDivulgação/CCS PMBM

Publicado 24/06/2024 20:04

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), realizou na última semana mais uma edição dos Jogos Educacionais Digitais. A atividade é destinada aos alunos da rede municipal de ensino, do pré-escolar ao nono ano, tendo o objetivo de estimular e favorecer o aprendizado dos discentes e o processo de socialização, além de mobilizar esquemas mentais e estimular o pensamento através de jogos digitais educativos. O Projeto TecnoMaker, idealizador e executor do campeonato, vem através de professores e das aulas semanais contribuir fundamentalmente realizando este movimento constante com práticas pedagógicas sistematizadas e inclusivas.

De acordo com a assessora do Projeto TecnoMaker, Débora Laurindo, o uso responsável e intencional dessa ferramenta educativa desenvolve diversas habilidades nos educandos através da motivação e da inovação que trazem ao processo de aprendizado, tornando-o mais significativo pela sua relevância. “Os jogos digitais favorecem o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e moral, além de propiciar o pensamento crítico e lógico e aumentar a capacidade de resposta, o reconhecimento de padrões e a resolução de problemas. E ainda estimula a criatividade e a percepção e memória visuoespacial”, frisou.

Débora ainda destacou que essas propostas visam ao desenvolvimento da concentração, da coordenação visomotora, das habilidades socioemocionais, habilidades específicas do campo estratégico e de liderança como trabalho em equipe e divisões de tarefas, desenvolvendo ainda a capacidade de tolerância a frustrações. “As atividades e os jogos, especialmente os jogos digitais, que promovemos pela terceira edição em nossa rede de ensino municipal, são uma estratégia pedagógica que contribui e facilita o desenvolvimento global do aluno, envolvendo- o no processo ensino-aprendizagem e tornando a aula mais atrativa”, ressaltou.

O campeonato é dividido em quatro modalidades, que contemplam desde a Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental. Serão premiados, três alunos do pré-escolar, três alunos do 2º e 3º ano, três alunos do 4º e 5º ano, três alunos do 6º e 7º ano e seis alunos do 8º e 9º ano.