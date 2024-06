Competição vai acontecer no domingo - dia 7 de julho - com um percurso total de oito quilômetros - Arquivo/CCS PMBM

Competição vai acontecer no domingo - dia 7 de julho - com um percurso total de oito quilômetrosArquivo/CCS PMBM

Publicado 25/06/2024 21:08

Barra Mansa - Com realização da Comunidade São Pedro e apoio da Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL), já estão abertas as inscrições para a 13ª Corrida de São Pedro, no bairro Cotiara. A competição vai acontecer no domingo, dia 7 de julho, com um percurso total de oito quilômetros.

São disponibilizadas 200 vagas, que ficarão abertas até que todas sejam preenchidas. Para se inscrever, basta clicar no link: https://forms.gle/hXMdiDn3rjMUnqkZ9.

No sábado (6), serão entregues, no saguão da Prefeitura, das 10 às 14 horas, os kits para os inscritos. Isso vai permitir acelerar o processo e não atrasar a largada no dia da corrida, mas o material também estará disponível para entrega no domingo, para aqueles que não puderem comparecer no sábado, bastando chegar ao local da corrida com antecedência.

SERVIÇO:

13ª Corrida São Pedro

Data: 7 de julho (domingo).

Horário: 9h

Local: Rua José Hipólito, número 1348, bairro Cotiara, (em frente à Igreja São Pedro)