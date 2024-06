Ação promove conscientização, construindo conhecimentos e condutas de respeito à população LGBTQIA+ - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 27/06/2024 18:40

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), realizou durante a tarde desta quinta-feira (27), um Fórum em alusão ao Dia do Orgulho LGBT, comemorado no dia 28 de junho, para alunos do Sest/Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), no auditório da unidade, localizado no bairro Barbará. A palestra foi ministrada pela diretora de Proteção Social Básica, Cátia Batista, e pelo diretor de Proteção Social Especial, Thiago Felix.

A ação teve o intuito de promover a conscientização de jovens e adolescentes, além de construir conhecimentos e condutas de respeito à população LGBTQIA+. Desde o ano 2023, a Secretaria de Assistência Social participa de ações promovidas pelo Sest/Senat em assuntos relacionados a essa comunidade.

O diretor Thiago Félix falou sobre a importância da realização do Fórum. “Essa nossa palestra tem como objetivo trazer uma responsabilidade social com as empresas quando o assunto é inclusão e diversidade”, ressaltou.

Já a diretora Cátia comentou sobre os assuntos abordados. “Nós estamos aqui para trazer aos alunos os informes e atendimentos do que temos feito e explicar melhor para eles os direitos das pessoas LGBTQIA+”, declarou Cátia.

A diretora do Sest/Senat, Beatriz Araújo, explicou as celebrações em alusão ao dia. “É uma ação social que realizamos para que a gente reflita os comportamentos e passe adotar novas condutas e construir a conscientização do nosso público alvo que são os jovens e adolescentes”, disse a diretora.