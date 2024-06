Novos equipamentos ajudarão na logística da Secretaria de Desenvolvimento Rural - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 27/06/2024 17:15

Barra Mansa - Na manhã desta quarta-feira (26), o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, acompanhado do secretário municipal de Desenvolvimento Rural, Bruno Meireles, recebeu as novas máquinas que vão reforçar o trabalho da patrulha rural mecanizada. Trata-se de dois caminhões e duas retroescavadeiras, que representam um investimento de R$ 2,038 milhões, por meio do PEOS (Programa Estratégico de Obras e Serviços).

De acordo com o prefeito, os investimentos destinados às áreas rurais do município refletem positivamente no dia a dia dos munícipes. “Arrisco dizer que a categoria do produtor rural é uma das mais importantes para a nossa vida, pois do café da manhã até o jantar nós dependemos do que eles produzem. Barra Mansa é uma cidade marcada pela produção rural e é aqui que nós respeitamos o produtor. A forma mais legítima para demonstrarmos isso é fazendo investimentos e a entrega desses equipamentos, que a nossa equipe vai cuidar com carinho e da melhor forma possível para atender esses produtores”, destacou Drable.

Os novos equipamentos serão fundamentais para o transporte de materiais e a logística da Secretaria de Desenvolvimento Rural, além de gerar economia ao município, já que não será mais necessário realizar a locação de maquinário. A ação trará mais agilidade e qualidade nas frentes de trabalho. Além dessas, outra retroescavadeira chegará ainda neste ano.

“Nós agradecemos ao prefeito pela aquisição desses equipamentos, pois há um tempo nós não tínhamos um investimento dessa grandeza em maquinários para fortalecer o campo. As patrulhas vão contribuir para o desenvolvimento rural e beneficiar muitos produtores”, disse o secretário Bruno Meireles.

A chegada dos novos equipamentos também foi acompanhada pelo produtor rural e diretor comercial da Cooperativa Barra Mansa, Nilson Moreira Campos Donizete. “Reitero o agradecimento ao prefeito Rodrigo Drable por estar equipando a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Esses investimentos são de suma importância para o escoamento das nossas produções, aprimorando o nosso trabalho e dando melhores condições a todos nós. Com certeza essa é uma iniciativa excelente”, disse Nilson.