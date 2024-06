Atividade é parte de projeto de promoção da Igualdade Racial, em parceria com a Gepir - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 27/06/2024 20:28

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Educação (SME), vai realizar na manhã deste sábado (29), o evento ‘EJA na Rua’, que envolve a modalidade Educação de Jovens e Adultos. O evento vai contar com feira de artesanato, estande ‘Pegue e leve’ da Biblioteca Municipal, doações de mudas e um espaço para atendimentos da Secretaria de Saúde (SMS).

A atividade é a culminância de um projeto de promoção da Igualdade Racial, que o ensino do EJA desenvolveu ao longo do semestre em parceria com a Gerência de Promoção de Igualdade Racial (Gepir). O evento na Praça da Matriz promete trazer um momento de celebração e conscientização para a comunidade.

Os alunos da Educação de Jovens e Adultos dos colégios municipais Clécio Penedo e Padre Anchieta e do CEI Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva terão a oportunidade de expor os trabalhos desenvolvidos neste ano, abordando temas relevantes como meio ambiente, saúde, bem-estar e educação antirracista.

SERVIÇO:

EJA na Rua

Data: Sábado (29)

Horário: 9h

Local: Praça da Matriz, no Centro