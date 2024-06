Ação vai melhorar a drenagem no local, já que a rede existente se desgastou - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 27/06/2024 20:36 | Atualizado 27/06/2024 20:38

Barra Mansa - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) iniciou nesta quarta-feira (26), uma obra de drenagem na Rua Joaquim Maria da Silva, no bairro Jardim América. O serviço, que tem duração prevista de cerca de dois meses, consiste na construção de cerca de 450 metros de rede de águas pluviais.

A ação vai melhorar a drenagem no local, já que a rede existente se desgastou com o passar dos anos, além de deixar a localidade com a infraestrutura necessária para o recebimento da pavimentação asfáltica, que vai começar após a conclusão dos trabalhos do Saae.

O diretor executivo do Saae-BM, José Geraldo Santos, o Zeca, detalhou os serviços e destacou a importância da obra para a comunidade. “Serão construídos 10 poços de visitas e 10 caixas cegas, que são extremamente importantes, pois a rede atual não comporta a realidade local”, frisou.

O Saae de Barra Mansa está localizado na Avenida Homero Leite, 572, no bairro de Saudade. Para mais informações, basta entrar em contato, através do telefone: (24) 3512-4333.