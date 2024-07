Torneio levou entretenimento , shows, barracas de alimentação e muita diversão aos munícipes - Chico de Assis/CCS PMBM

Torneio levou entretenimento , shows, barracas de alimentação e muita diversão aos munícipesChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 01/07/2024 16:05

Barra Mansa - A 32ª edição do Torneio Leiteiro de Antônio Rocha, em Barra Mansa, foi considerada um sucesso pelos organizadores. O evento começou na última quinta-feira (27), e foi encerrado no domingo (30). Já tradicional no município, o torneio levou entretenimento de qualidade, shows diversos, barracas de alimentação e muita diversão aos munícipes. A festividade é realizado da Prefeitura, envolvendo diversas secretarias, a Guarda Municipal e a Fundação Cultura (FCBM).

O secretário de Desenvolvimento Rural, Bruno Meirelles, enfatizou a importância do planejamento para o evento, que já é marca registrada na cidade e contribui significativamente para movimentar os setores econômico e cultural. “A presença de público tem sido excepcional, mesmo diante das baixas temperaturas. Os animais que foram ao torneio são todos de Barra Mansa, com um padrão alto de qualidade, desempenho e produção extraordinária. Agradeço o empenho e o planejamento do nosso prefeito Rodrigo Drable, por todo trabalho e parceria conosco. Agradeço também às demais pastas do governo pela colaboração e desempenho junto a nós, e parabenizo o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Rural, que montou uma base dentro do distrito, permitindo que tudo fosse perfeito”, frisou Bruno.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, comemorou a realização de mais uma edição do torneio. “Percebemos que as atrações locais se tornaram o ponto forte da festa. Isso é importante porque ressalta o papel do circuito de torneios leiteiros na valorização de nossa cultura. O que antes era visto como algo relacionado ao setor rural hoje se converteu também em um compromisso das políticas culturais, que é garantir esses espaços para afirmar nossa identidade e nos reconhecermos vendo nossos artistas de grande talento e potencial”, afirmou.

Premiações

Um dos pontos altos do torneio é a premiação dos produtores rurais da região através dos animais de maior destaque. Nesta edição, além das ordenhas terem quebrado recordes com produção média de 49,476 litros nas oito etapas, as categorias 3 Ordenhas e Curraleiro Livre obtiveram marcas nunca alcançadas anteriormente.

Os destaques por categoria foram:

- A vaca com maior produção na categoria de 3 Ordenhas foi “Leocádia” de propriedade da criadora Jandira Alves, obtendo um recorde na competição com produção média de 96,295 litros.

- Na categoria Novilha de 0 a 4 dentes, a vaca que levou em primeiro lugar foi “Fleuma” do proprietário Hugo Arantes, com produção média de 67,038 litros.

- Na categoria Curraleiro até 40kg, a vaca vencedora foi a “Beth” dos proprietários João Marquezine e Hércules, com média de 39,462 litros.

- Na categoria Curraleiro até 30kg, o animal campeão foi a vaca “Ana”, do proprietário Carlos Henrique, com média de 29,983 litros.

- Na categoria Curraleiro Livre, o animal vencedor foi a vaca “Mila” da criadora Jandira Alves, quebrando recordes – média de 71,078 litros.