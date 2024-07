Ação abordou temas como meio ambiente, saúde e educação antirracista - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 01/07/2024 16:40

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através das Secretarias de Educação (SME), de Saúde (SMS) e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS), realizou na manhã de sábado (29), o evento ‘EJA na Rua’, envolvendo a modalidade Educação de Jovens e Adultos. A atividade, que ocorreu na Praça da Matriz, contou com feira de artesanato, estande ‘Pegue e leve’ (da Biblioteca Municipal), doações de mudas e um espaço para atendimentos da Saúde para a população – incluindo aferição de pressão e distribuição de materiais informativos. Participaram alunos da Educação de Jovens e Adultos dos colégios municipais Clécio Penedo e Padre Anchieta e do CEI Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, que expuseram os trabalhos desenvolvidos ao longo do semestre.

A assessora da EJA, Cristiane Queiroz, ressaltou que a participação de todos é essencial para fortalecer a EJA e incentivar a continuidade desse trabalho tão significativo. “Ao se envolverem, os participantes ajudam a promover a valorização da educação e a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A EJA não é apenas uma modalidade de ensino, é um jeito de fazer diferente. É um espaço de inclusão social, onde pessoas de diferentes idades e histórias de vida se encontram para aprender e crescer juntas”, afirmou.

Cristiane ainda enfatizou que a preservação ambiental é um tema de extrema importância, pois reflete sobre práticas sustentáveis e o impacto das ações humanas na natureza. “Conscientizar-se sobre a importância de cuidar do meio ambiente é essencial para a construção de um futuro mais sustentável para as próximas gerações, além disso, a saúde e bem-estar é outra temática fundamental, promovendo hábitos saudáveis, a prevenção de doenças e a importância do cuidado com a saúde mental. Entender e incorporar essas práticas é vital para o bem-estar integral dos indivíduos e da comunidade como um todo”, destacou.

A vice-prefeita e secretária de Educação de Barra Mansa, Fátima Lima, frisou que a educação antirracista representa um trabalho fundamental, pois explora a história e a cultura afro-brasileira e reforça a valorização da diversidade e a luta contra o racismo. “Promover a educação antirracista é de suma importância para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, incentivando reflexões e ações práticas para combater o racismo em todas as suas formas. O evento, além de mostrar a produção pedagógica e a dedicação dos estudantes, busca destacar a importância da EJA para aqueles que, por diversos motivos, não puderam concluir seus estudos na idade convencional. A nossa atividade é mais do que uma exposição de trabalhos, é uma celebração de educação, conscientização e transformação, além de, um testemunho da força e da determinação daqueles que, apesar dos desafios, nunca desistiram de buscar conhecimento e transformar suas vidas”, apontou Fátima.