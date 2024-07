Informações são referentes aos serviços coordenados pela Proteção Social Básica e a Proteção Social Especial - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 03/07/2024 16:55

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), divulgou nesta quarta-feira (3) o balanço das ações e atendimentos realizados pela pasta no primeiro semestre de 2024. As informações são referentes aos serviços coordenados pela Proteção Social Básica e a Proteção Social Especial.

A Proteção Social Básica, responsável pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras), realizou nos primeiros seis meses deste ano mais de 94 mil atendimentos. Além disso, o setor inscreveu no CadÚnico mais de 25 mil famílias e distribuiu 1.800 cestas básicas. Atualmente Barra Mansa conta um total de sete Cras distribuídos em seu território.

Já na Proteção Social Especial, o ano de 2024 começou com a inauguração do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam), em março; o equipamento já contabilizou aproximadamente 1.200 atendimentos. Outra inauguração realizada também em março foi o Centro de Atendimento e Apoio ao Público LGBTQIAPN+, responsável por atender mais de 150 casos neste ano. A Proteção Social Especial também conta com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), que atendeu até o mês de junho cerca de 2.000 pessoas.

Com o objetivo de oferecer ações de acolhimento e orientação à população em situação de rua, o Centro Pop já realizou 2.700 atendimentos. O Abrigo Pinguilim, localizado no bairro Siderlândia, acolheu mais de 2.000 assistidos. O Lar Acolhedor, que abriga crianças e adolescentes com idades de 0 a 17 anos e 29 dias, realizou 11 processos de adoção, além de ter mais quatro em andamento.

O secretário de Assistência Social de Barra Mansa, Fanuel Fernando, falou sobre o significado dos resultados expressivos do primeiro semestre e a importância do trabalho em equipe para continuar avançando. “Estamos aqui para ajudar a população e dar auxílio para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Realizamos tudo de acordo com os pedidos do nosso prefeito Rodrigo Drable e não medimos esforços para ajudarmos cada barra-mansense. Toda a nossa equipe está de parabéns pelo trabalho feito nesses primeiros meses do ano”, ressaltou Fanuel.

Continuidade

