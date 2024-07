13ª Corrida de São Pedro será no próximo domingo (7), com início às 9h - Arquivo/CCS PMBM

13ª Corrida de São Pedro será no próximo domingo (7), com início às 9h Arquivo/CCS PMBM

Publicado 04/07/2024 20:28

Barra Mansa - A Comunidade São Pedro do bairro Cotiara, com apoio da Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL), vai realizar, no próximo domingo (7), com início às 9h, a 13ª Corrida de São Pedro. Com um percurso de oito quilômetros, foi disponibilizado um total de 200 vagas, todas já preenchidas.

No sábado (6), serão entregues, na Prefeitura, das 9h às 14h, os kits para os 100 primeiros inscritos (os demais receberão a numeração). Isso vai permitir acelerar o processo e não atrasar a largada no dia da corrida, mas a numeração também estará disponível para entrega no domingo, para aqueles que não puderem comparecer no sábado – basta chegar ao local da corrida com antecedência.

SERVIÇO

13ª Corrida São Pedro

Data: 7 de julho (domingo)

Horário: 9h

Largada: Rua José Hipólito, número 1348, bairro Cotiara, (em frente à Igreja São Pedro)