Celebração contou com músicas tradicionais e comidas típicas - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 04/07/2024 20:21

Barra Mansa - O Lar Acolhedor de Barra Mansa, unidade que faz parte da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), promoveu durante a tarde desta quinta-feira (4), um arraiá para as crianças e adolescentes do equipamento. A celebração contou com músicas tradicionais e comidas típicas.

A unidade abriga crianças de 0 a 17 anos e 29 dias que são vítimas de negligência familiar (casos que envolvem violações de direitos). Após o acolhimento, acontece o processo de entendimento do contexto familiar e, se necessário, é cogitada a adoção da criança ou adolescente. Atualmente o Lar Acolhedor conta com 16 acolhidos.

O secretário de Assistência Social, Fanuel Fernando, comentou a importância de realizar esse tipo de comemoração com os acolhidos. “Poder promover um dia diferente para as crianças e adolescentes e ver o sorriso no rosto deles é de grande satisfação. Tudo que realizamos é de acordo com os pedidos do nosso prefeito Rodrigo Drable e ver as crianças se divertirem nesses momentos é reconfortante”, ressaltou Fanuel.

De acordo com a coordenadora da unidade, Rosângela Nogueira Santana da Silva, todo ano é realizada a festividade para os acolhidos. “É uma maneira de sair da rotina e comemorar as festas típicas do brasileiro, incentivando-os a propagarem isso pelo resto da vida. Além disso, é um momento de interação entre crianças e funcionários”, relatou a coordenadora.

O endereço do local é mantido sob sigilo para preservar os residentes, mas quem quiser contribuir e colaborar de alguma forma pode entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social – Rua Oscar da Silva Marins, nº 252, no Centro. O telefone é o: (24) 3020-0272.