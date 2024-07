Unidade oferece refeições a preços populares: café da manhã por R$ 0,50 e almoço e jantar por R$ 1 cada - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 07/07/2024 21:04

Barra Mansa - O Restaurante do Povo Irmã Ruth, uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), divulgou o cardápio desta semana (8 a 12 de julho). A unidade oferece três refeições diárias a preços populares: café da manhã por R$ 0,50 e almoço e jantar por R$ 1 cada.

Nos dois primeiros meses de funcionamento já foram servidas mais de 60 mil refeições na unidade. O café da manhã é servido das 6h30 às 9h, composto por pão francês com margarina e um café preto ou com leite. O almoço é fornecido das 10h30 às 14h e o jantar das 18h às 20h.

CARDÁPIO:

Segunda-feira (8)

Almoço: Duo de repolho, pepino, filé de peixe assado, pirão pescada, arroz branco e feijão carioca.

Jantar: Duo de repolho, pepino, panqueca de carne moída, batata palha, arroz branco e feijão carioca.

Sobremesa: Doce em tablete Suco: Tangerina

Terça-feira (9)

Almoço: Almeirão, beterraba ralada, coxa de frango, creme de milho, arroz branco e feijão preto.

Jantar: Almeirão, beterraba ralada, cozido misto, repolho refogado, arroz branco e feijão preto.

Sobremesa: Melancia Suco: Uva

Quarta-feira (10)

Almoço: Alface, cenoura ralada, linguiça calabresa acebolada, espaguete ao sugo, arroz com açafrão e milho e feijão carioca.

Jantar: Alface, cenoura ralada, frango à milanesa, mix de legumes, arroz branco, feijão carioca.

Sobremesa: Gelatina de morango Suco: Maracujá

Quinta-feira (11)

Almoço: Mix de folhas, chuchu cozido, strogonoff de frango, batata palha, arroz branco e feijão preto.

Jantar: Mix de folhas, chuchu cozido, coxa assada, creme de milho, arroz branco e feijão preto.

Sobremesa: Doce em tablete Suco: Morango

Sexta-feira (12)

Almoço: Acelga, tabule, feijoada, ovos cozidos, farofa com cenoura, arroz branco e feijão preto

Jantar: Mix de folhas, tabule, linguiça calabresa acebolada, espaguete ao sugo, arroz branco e feijão preto.

Sobremesa: Fruta – Laranja Suco: Guaraná