Suspeito foi flagrado colocando os sacos de farinha no porta malas de um carro parado em frente à padaria - Divulgação/PMERJ

Suspeito foi flagrado colocando os sacos de farinha no porta malas de um carro parado em frente à padariaDivulgação/PMERJ

Publicado 09/07/2024 11:57 | Atualizado 09/07/2024 12:06

Barra Mansa - Um homem de 42 anos foi preso em flagrante por furto, por volta de 5h25 da manhã desta terça-feira (9), na Avenida Joaquim Leite, no Centro de Barra Mansa. Ele tentava furtar 150 quilos de farinha de trigo de uma padaria na avenida - da qual é funcionário - mas foi flagrado por um policial militar de folga quando colocava os sacos com o material em um automóvel.

De acordo com as informações da Polícia Militar, o policial flagrou o homem retirando as seis sacas de 25 quilos de farinha de dentro do estabelecimento, que ainda estava fechado, e colocando no porta malas de um Volkswagen Polo preto, estacionado em frente à padaria. Quando foi abordado pelo PM de folga, o suspeito disse que era funcionário do estabelecimento, mas não soube informar se tinha autorização para retirar o material. O policial fez contato com o proprietário da padaria, que negou que tivesse autorizado a retirada de qualquer material.

O agente fez contato com o 190 (Polícia Militar) que acionou uma guarnição do Bairro Presente, que foi ao local e conduziu o suspeito até a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa), onde permaneceu preso por furto.