Matrículas iniciam nesta quarta-feira (10), no Colégio Washington Luiz, no bairro Saudade - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 08/07/2024 18:25

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que a partir desta quarta-feira (10) será aberto o processo de matrícula para o curso técnico em Administração no Colégio Washington Luiz, localizado no bairro Saudade. As inscrições podem ser realizadas a partir das 8h, na secretaria da escola.

Para se matricular, será necessário apresentar duas fotos 3x4, além de original e cópia dos seguintes documentos: certidão de nascimento; RG; CPF; declaração de conclusão do ensino médio original ou histórico do ensino médio; e comprovante de residência para o passe escolar, pois os alunos têm direito ao transporte gratuito. Ao todo estão disponibilizadas 120 vagas de forma gratuita (elas serão preenchidas por ordem de chegada).

Segundo a diretora geral do colégio, Gessika Belan, a procura pelo curso é muito grande. “As pessoas costumam dormir na fila para garantir a vaga. O curso prepara mão de obra especializada para a própria cidade de Barra Mansa. Nós temos alunos do pós-médio que são efetivados constantemente nas empresas da região, como a CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), a ArcelorMittal, a Saint-Gobain e até mesmo a Prefeitura, que conta com vários estagiários oriundos deste curso”, informou Gessika.

As aulas do curso começarão no dia 29 de julho, sendo voltadas para a área de empreendedorismo. A duração é de 18 meses, com aulas de segunda a sexta-feira, das 18h40 às 22h.