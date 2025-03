A reunião aconteceu no gabinete da vice-prefeita - Foto: Chico de Assis

21/03/2025

Barra Mansa - Na manhã da última quinta-feira, dia 20, a vice-prefeita e secretária da Pessoa com Deficiência de Barra Mansa, Luciana Alves, recebeu em seu gabinete as analistas de Recursos Humanos da ArcelorMittal, Letícia Fóffano e Martha Rocha. O encontro teve como objetivo discutir uma parceria voltada para a inclusão de Pessoas com Deficiência (PCDs) no mercado de trabalho.



Durante a reunião, Luciana apresentou o projeto da secretaria que visa criar um banco de talentos, facilitando a triagem de candidatos e permitindo que as habilidades e os potenciais da pessoa com deficiência sejam claramente identificados. Segundo a vice-prefeita, o intuito é ir além da simples exigência legal de contratação, buscando profissionais de excelência que se encaixem nos perfis demandados pelas empresas. “Não queremos apenas cumprir uma cota, mas proporcionar um ambiente onde os talentos possam realmente brilhar”, destacou.



A analista da ArcelorMittal, Martha Rocha, ressaltou que o encontro nasceu do desejo da empresa em promover um ambiente de trabalho mais diverso e inclusivo. “Saímos dessa reunião com grandes oportunidades e um laço estreitado com a Secretaria. Estamos muito felizes com a recepção e o compromisso demonstrado pela vice-prefeita”, afirmou.



Luciana Alves compartilhou sua motivação pessoal para a defesa da inclusão. Mãe de uma criança com deficiência, ela compreende profundamente a importância de mostrar à sociedade que as pessoas com deficiência são capazes. “Acredito que é fundamental olhar para o potencial deles. As empresas que não contarem com equipes diversas podem não alcançar o crescimento esperado. Esse diálogo com a ArcelorMittal é um passo importante na luta por um mercado de trabalho mais inclusivo, onde a diversidade é vista como uma força e não apenas uma obrigação”, explicou.



Um dos projetos destacados pela vice-prefeita é a 'Caravana da Inclusão', uma iniciativa composta por voluntários que oferecem dicas sobre como incluir adequadamente profissionais com deficiência em ambientes corporativos. “Preparamos as empresas para receber esses talentos, porque não adianta preparar o profissional se ele chega lá e é tratado como um peso”, ponderou. A caravana busca ressaltar que, apesar das limitações, todos têm potências a oferecer.



Por fim, Luciana Alves convidou empresas interessadas em promover a inclusão a procurarem a Secretaria da Pessoa com Deficiência. “Oferecemos esse trabalho gratuitamente, capacitando as empresas para receber PCDs e expandir suas oportunidades de crescimento”, concluiu.