Prefeito Furlani acompanhou de perto o inicio das novas empresas - Foto: Felipe Vieira

Publicado 24/03/2025 09:56

Barra Mansa - Na manhã do último sábado, dia 22, o prefeito Luiz Furlani foi à Região Leste de Barra Mansa acompanhar os trabalhadores que esperavam pelo transporte coletivo. Junto a ele, os ônibus das Viações Cidade do Aço e Elite que assumiram mais trajetos da Viação Agulhas Negras, que está sob intervenção do Detro-RJ (Departamento de Transporte Público do Rio de Janeiro).



Em direção ao trabalho, o metalúrgico Carlos Geraldo de Assis, de 43 anos, aguardava para embarcar no primeiro horário do intermunicipal que passa pelo Nove de Abril. Para ele, foi uma boa surpresa ver uma nova empresa atuando. “A gente sai ainda de madrugada de casa. Os ônibus antigos eram muito precários, faziam barulhos que pareciam que iam parar a qualquer momento. A gente já saía de casa apreensivo. Entrar agora em um ônibus desse, todo novinho, é muito bom”, revelou Carlos.



O prefeito Luiz Furlani destacou que era questão de honra tirar a Viação Agulhas Negras de Barra Mansa. “Até o dia 05 de abril ela sai, definitivamente. Hoje temos mais linhas sendo substituídas pelas Viações Elite e Cidade do Aço. Compromisso assumido é compromisso cumprido e a gente segue acompanhando de perto as mudanças e necessidades de melhorias. Agradeço ao nosso governador Cláudio Castro; ao secretário estadual de Transporte e Mobilidade Urbana, Washington Reis; e ao presidente do Detro-RJ, Leonardo Matias, pelo apoio prestado ao nosso município”, ressaltou o prefeito Furlani.



O secretário municipal de Ordem Pública, Daniel Abreu, lembrou que a intervenção na empresa aconteceu após sucessivas reclamações da população sobre a precariedade do serviço prestado. No dia 12 do último mês, dois ônibus da Viação Agulhas Negras se envolveram em um acidente que feriu levemente 40 pessoas no bairro Boa Vista II.



As linhas que já sofreram intervenção do Detro-RJ são:



- São Judas Tadeu x Jardim Belvedere (P714);

- Boa Vista x Jardim Amália (P716);

- Boa Vista x Jardim Belvedere (P713);

- Nove de Abril x São Geraldo (P710).